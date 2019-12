Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Parkscheinautomaten geknackt

Sömmerda (ots)

Gleich zwei Parkscheinautomaten wurden am vergangenen Wochenende am Busbahnhof in Sömmerda geknackt. Die Täter brachen beide Automaten auf, gelangten jedoch nicht an das erwünschte Bargeld. Die Automaten wurden dabei fast völlig zerstört, so dass sich der Sachschaden auf rund 7.000 Euro beläuft. Die Ermittler der Polizeiinspektion Sömmerda erhoffen sich Hinweise von Zeugen, unter der Rufnummer 03634/ 336-0. (CD)

