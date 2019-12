Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Weihnachtsgesteck in Brand geraten

Erfurt (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden am Montagabend an den Rudestedter Weg gerufen. Dort hatte ein Rauchmelder in einer Doppelhaushälfte Alarm ausgelöst. Ursache hierfür war eine Kerze, die ein Adventsgesteck entzündet hatte. Durch die starke Rauchentwicklung wurde der Rauchmelder ausgelöst. Die Bewohner konnten gerade noch rechtzeitig das Adventsgesteck ablöschen, so dass weiterer Schaden verhindert wurde. Alle fünf Bewohner kamen zum Glück ohne Verletzungen davon. Um mögliche Brände zu vermeiden ist es ratsam, brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt zu lassen. Vor allem sollten die Kerzen möglichst auf einem brandfesten Untergrund aufgestellt werden. (CD)

