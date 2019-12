Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reichlich Sachschaden angerichtet

Erfurt (ots)

Den Mitarbeiter einer Firma erwartete am Montagmorgen eine böse Überraschung. Bei seinem Renault Transporter hatten Unbekannte die Scheibe eingeschlagen und alles durchwühlt. Offensichtlich hatten sich die Täter zunächst an der Kofferraumklappe versucht aber diese nicht aufbekommen. An Beute gelangten die Täter offenbar nicht, allerdings ließen sie erheblichen Sachschaden von ca. 2.500 Euro zurück. (CD)

