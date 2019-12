Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ärger gesucht

Erfurt (ots)

Für reichlich Ärger sorgte ein Mann gestern Mittag in Erfurt. Er warf sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Scharnhorststraße plötzlich vor das Auto einer Frau, die gerade losfahren wollte. Der Mann stand schließlich wieder auf und schlug schreiend mit seinen Fäusten und einer Flasche solange auf die Motorhaube des Wagens ein, bis sie beschädigt war. Danach lief der Mann zur nächsten Straßenbahnhaltestelle und warf mit einer Glasflasche nach zwei 14-jährigen Mädchen. Zum Glück wurden die Kinder nicht von der Flasche getroffen. Die Glasflasche zerschellte im Gleisbett der Straßenbahn. Nachdem der Mann in die Straßenbahn gestiegen war und Zeugen die Polizei informiert hatten, konnte der 40-jährige Übeltäter wenige Haltestellen weiter von der Polizei aufgegriffen werden. Der Mann ist der Polizei bereits wegen anderen Straftaten, u.a. Betäubungsmittel- und Eigentumsdelikten bekannt. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen erstattet. (CD)

