Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Heilkräuter

Erfurt (ots)

Eine 60-jährige Frau sorgte gestern Abend in der Erfurter Innenstadt für Aufsehen. Offenbar stark alkoholisiert schrie sie herum und ging Autofahrer an. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass sie zudem noch unter Drogeneinfluss stand. Die Frau gab an, Heilkräuter geraucht zu haben. Auf der Suche nach dem vermeintlichen Wunderkraut, stießen die Beamten auf mehrere Gramm Marihuana. Ob der Frau das Rauschmittel ärztlich verordnet wurde, oder sie es illegal besaß, müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei zeigen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell