Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher kamen in Friseursalon

Erfurt (ots)

Am Samstag brachen Einbrecher in der Altstadt in einen Friseursalon ein. Die Täter zeigten sich sehr hartnäckig. Nachdem sie an einer Tür scheiterten, gelang es ihnen über eine zweite Tür in den Salon zu gelangen. Die Täter erbeuteten neben mehreren hundert Euro Bargeld u.a. ein Ultraschallgerät und mehrere Föns im Gesamtwert von ca. 5.000 Euro. Vermutlich wurde der Einbruch in den frühen Morgenstunden verübt. (CD)

