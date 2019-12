Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Anruf führte zu Haftbefehl

Erfurt (ots)

Eine Erfurterin wählte in ihrer Not am Sonntagabend den Polizeinotruf. Sie teilte mit, dass ein Bekannter sie nicht aus deren Wohnung ließ. Polizeibeamte kamen daraufhin zu der Wohnung in der Erfurter Altstadt zum Einsatz. Der 47-jährige Mann wehrte sich während der polizeilichen Maßnahme so heftig, dass er gefesselt und zu Boden gebracht werden musste. Für ihn hatte das eine Anzeige wegen dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zur Folge. Da gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag, wurde er zur Polizeidienststelle gebracht. Er konnte noch in der gleichen Nacht die Geldstrafe von 480 Euro aufbringen und somit den Haftbefehl von sich abwenden. Mit der Bezahlung der Strafe musste der Mann zwar nicht hinter Gitter, die Anzeige wegen Freiheitsberaubung blieb ihm dadurch aber nicht erspart. (CD)

