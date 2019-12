Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Parkscheinautomaten leergeplündert

Sömmerda (ots)

In Sömmerda wurde erneut ein Parkscheinautomat ausgeplündert. Die Täter suchten am Sonntag, vermutlich zwischen 02:00 und 03:00 Uhr den Parkscheinautomaten in der Nicolas-von-Dreyse-Straße auf. Sie beschädigten das Gehäuse so stark, dass sie an Einnahmen von mehreren hundert Euro gelangten. Die Polizeiinspektion Sömmerda nimmt Hinweise, unter Tel. 03634/ 336-0 entgegen. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell