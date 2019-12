Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomaten zerstört

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine unbekannte Menge an Bargeld und Zigarettenschachteln fielen am Freitag in die Hände von Dieben, die im Ortsteil Dermsdorf bei Kölleda einen Zigarettenautomaten sprengten. Zeugen nahmen gegen 04:20 Uhr einen Knall wahr. Der Zigarettenautomat wurde völlig beschädigt. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell