Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrüche in Bäckereifilialen

Erfurt/ Landkreis Sömmerda (ots)

Zwei Bäckereifilialen wurden am vergangenen Wochenende das Ziel von Einbrechern. Der erste Einbruch wurde am Samstag durch eine Mitarbeiterin einer Filiale in der Krämpfervorstadt von Erfurt bekannt. Als sie frühmorgens auf Arbeit kam, stieß sie auf ein Feld der Verwüstung. Sämtliche Schränke und auch die Ladenkasse standen offen. Die Täter erlangten eine geringe Menge Bargeld aus der Ladenkasse und hinterließen über 1.000 Euro Sachschaden. Auch in Buttstädt im Landkreis Sömmerda wurde eine Bäckereifiliale von Einbrechern heimgesucht. Ein Lieferant stellte den Einbruch heute Morgen fest. Die Täter waren auf ungewöhnliche Weise in die Filiale gelangt. Sie brachen durch die Ladendecke ein und richteten erheblichen Sachschaden an, der auf ca. 10.000 Euro geschätzt wird. Mit mehreren tausend Bargeld verschwanden die Täter wieder unerkannt. Die Polizei in Sömmerda erhofft sich zu dem Einbruch in Buttstädt Hinweise von Zeugen. Wer hat im Zeitraum vom Sonntag zum Montag etwas Verdächtiges gesehen, was mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnte? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0. (CD)

