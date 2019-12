Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher gefasst

Landkreis Sömmerda (ots)

Der Aufmerksamkeit eines Zeugen ist es zu verdanken, dass heute Morgen in Elxleben zwei Einbrecher festgenommen werden konnten. Die beiden Täter wurden von einem Anwohner beobachtet, wie sie die Tür von einem Mehrfamilienhaus aufbrachen und im Haus verschwanden. Der Zeuge informierte die Polizei, die daraufhin mit mehreren Funkstreifenwagen anrückte. Die beiden Einbrecher befanden sich noch im Haus. Noch ehe sie an Beute gelangten, klickten die Handschellen. Den Rest der Nacht durften die beiden in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. (CD)

