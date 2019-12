Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrüche

Erfurt (ots)

Auf acht Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Halleschen Straße hatten es Einbrecher Freitagnacht abgesehen. Allerdings waren sie nicht bei allen erfolgreich, so dass sich das Beutegut in Grenzen hielt. Lediglich eine Musikanlage wurde entwendet, was für den Geschädigten aber ärgerlich genug sein dürfte. (M.C.)

