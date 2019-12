Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trunkenheitsfahrten

Erfurt (ots)

Im Verlauf des Wochenendes wurden im Zuständigkeitsbereich des Inspektionsdienstes Süd insgesamt sechs Trunkenheitsfahrten festgestellt und zur Anzeige gebracht. Diese wurden alle jeweils zweirädrig begangen, mit Fahrrädern und E-Scootern. Spitzenreiter war am Samstag in den frühen Morgenstunden ein 34-jähriger Radfahrer mit 2,27 Promille. Da ihm das Laufen schon sichtlich schwer fiel, entschied er sich für das Fahrrad, um seinen Nachschub an Getränken an einer Tankstelle sichern zu wollen. Durch das Einschreiten der Beamten kam es dazu allerdings nicht mehr. (M.C.)

