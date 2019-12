Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf Verkehrsunfallflucht

Erfurt (ots)

Eine aufmerksame Autofahrerin beobachtete am Freitag, den 13.12.2019 vor dem Parkplatz F4 in der Erfurter Innenstadt einen Verkehrsunfall, wobei ein Mercedes-Fahrer ein seitlich abgeparktes Fahrzeug touchierte. Als die 30-Jährige den Verursacher darauf aufmerksam machen wollte, war dieser bereits weggegangen und ließ lediglich sein mit Unfallspuren gekennzeichneten Pkw zurück. Noch bevor die Polizei zur Unfallaufnahme anrückte, hatte auch das zweite beteiligte Fahrzeug den Bereich des Unfallortes verlassen. Vermutlich bemerkte der Fahrzeugnutzer nicht einmal den hinten links befindlichen Schaden. Der Unfallverursacher wurde im Nachgang ermittelt, jedoch fehlt bisher jede Spur von dem Autofahrer, der sich etwa gegen 11:10 Uhr im Bereich des Parkplatzes am Hirschlachufer mit seinem dunklen Pkw (Hersteller, Modell unbekannt) aufhielt. Dieser oder weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beim ID Nord zu melden. (JE)

