Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Cuba und Gismo

Erfurt (ots)

In den Morgenstunden des 14.12.2019 wurde der Inspektionsdienst Nord über zwei Kisten informiert, die vor einem Garagenkomplex im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen abgestellt wurden. In den Behältern befanden sich laut dem besorgtem Mitteiler lebende Tiere. Die eingesetzten Beamten fanden zwei verängstigte Katzen in Transportkisten, sowie eine Tragetasche mit Zubehör für die beiden Stubentiger. Die Boxen waren mit ihren Namen beschriftet. Möglicherweise hatte sich der letzte Besitzer dazu entschlossen, die beiden Samtpfoten kurz vor Weihnachten auszusetzen. Dank des Finders sind "Cuba" und "Gismo" im Erfurter Tierheim vorerst gut untergebracht und warten dort auf ein neues Zuhause. (JE)

