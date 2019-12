Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Geräteschuppen

Sömmerda (ots)

In der Zeit vom 11.12.2019 bis 14.12.2019 wurde in Sömmerda, Kedainiaier Straße ein Geräteschupen durch unbekannte Täter aufgebrochen. Aus dem Schuppen wurden elektronische Geräte im Wert von ca. 75 Euro entwendet und an der Tür wurde Sachschaden in Höhe von ca. 20 EUR verursacht. (wo)

(Kedainiai ist eine Stadt in Litauen und Partnerstadt von Sömmerda seit 1989)

