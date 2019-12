Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher kamen am Tag

Erfurt (ots)

Am helllichten Tag schlugen gestern Einbrecher in Erfurt-Linderbach zu. Am Nachmittag zerstörten sie die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses und gelangten so in das Gebäude. Das gesamte Haus wurde durchsucht, Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Am Ende konnten die Einbrecher mit Schmuck und Unterhaltungselektronik im Wert von 9000 Euro das Haus unbemerkt verlassen. Die Kripo Erfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und kam am Tatort zur Spurensicherung zum Einsatz. (JN)

