Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 10-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 10-jähriger Junge am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Nöda (Landkreis Sömmerda) zugezogen. Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad eine Einbahnstraße in entgegengesetzter Richtung und wollte auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei wurde er von einem Autofahrer übersehen, der auf der Hauptstraße gefahren kam. Der Junge wurde von dem Mazda erfasst und schwer verletzt, so dass er in die Klinik gebracht werden musste. (CD)

