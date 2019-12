Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Laptop und Bargeld aus Mercedes gestohlen

Erfurt (ots)

An eine Tasche mit einem Laptop und ca. 600 Euro Bargeld gelangte ein Dieb am Donnerstagabend in der Erfurter Altstadt. Der Langfinger brach in einen Mercedes ein, der im Bereich Klostergang parkte. Die Autoscheibe ging bei der Tat zu Bruch. Der Laptop hat einen Wert von ca. 2.000 Euro. (CD)

