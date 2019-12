Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb enttarnt

Erfurt (ots)

Ein Ladendetektiv wurde am Mittwoch in einem Erfurter Warenhaus Zeuge eines Diebstahls. Er beobachtete einen Mann beim Diebstahl von Schuhen, die er sich aus dem Regal genommen und in seine Umhängetasche gesteckt hatte. Der Ladendetektiv sprach daraufhin den Dieb an und versuchte ihn festzuhalten. Allerdings wehrte sich dieser und ergriff die Flucht. Die Umhängetasche konnte der Ladendetektiv gerade noch rechtzeitig festhalten. In der Tasche befanden sich nicht nur die gestohlenen Schuhe, sondern auch Parfüm und Kleinelektronik aus anderen Diebstählen. Auch persönliche Dokumente wurden aufgefunden.Ob diese zu dem Dieb führen werden, werden die Ermittlungen zeigen. (CD)

