Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erwischt

Erfurt (ots)

Gestern Abend kam es im Bereich der Johannesstraße zu einem Großaufgebot der Polizei. Mehrere Streifenwagen machten sich auf den Weg als per Notruf mitgeteilt wurde, dass gerade eine Frau versucht in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Die 18-Jährige konnte vor dem Haus gestellt werden. Ein versuchter Einbruch bestätigte sich nicht. Die unter Drogen stehende 18-Jährige hatte lediglich an mehreren Türen geklingelt und geklopft. Außerdem hatte sie im angrenzenden Innenhof eigene Kleidungsstücke verteilt. Bei der Absuche stellten die Beamten im Nachbarhaus ein Fahrrad fest. Nach Angaben der verwirrten jungen Frau hatte sie das unverschlossene Fahrrad einfach mitgenommen und in das Treppenhaus gebracht. Die Beamten stellten das Fahrrad und noch zwei weitere Fahrräder sicher, da auch hier die Eigentumsverhältnisse noch geklärt werden müssen. Nachdem die 18-Jährige einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen wurde, wurde sie aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. (JS)

