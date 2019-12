Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Unfall

Sömmerda (ots)

Ein 16-Jähriger überquerte am 09.12.2019, gegen 15:45 Uhr, in Sömmerda an der Kreuzung Stadtring/Kölledaer Straße eine grüne Fußgängerampel. Ein unbekannter Autofahrer mit hellen Haaren bog an der Kreuzung ab und übersah dabei den Jugendlichen. Dieser stürze und verletzte sich leicht. Der Fahrer stieg aus und fragte, wie es dem Geschädigten geht. Danach stieg er wieder in sein Auto und fuhr weiter. Zum Fahrzeug kann nur gesagt werden, dass es sich um einen schwarzen Mercedes handeln soll. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls bzw. den unbekannten Fahrer. Hinwiese nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 310071 entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell