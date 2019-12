Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 41-Jähriger für mehrere Einbrüche verantwortlich

Erfurt (ots)

Die Sonderkommission Hubertus, die am 29.06.2019 in der Kriminalpolizeiinspektion Erfurt aufgrund eines versuchten Tötungsdeliktes zum Nachteil einer 89-jährigen Frau gebildet wurde, konnte in engem Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft Erfurt ihre Arbeit Ende November erfolgreich beenden. Durch umfangreiche Ermittlungsarbeit und Auswertung der über 300 am Tatort gesicherten Spuren konnte ein 41-jähriger Beschuldigter aus Erfurt bekannt gemacht werden. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten wurden zahlreiche Gegenstände sichergestellt. Eine Vielzahl dieser Gegenstände konnte durch akribische Auswertung anderen Wohnungseinbruchdiebstählen zugeordnet und an die Eigentümer übergeben werden. Auch über das Internet und in Goldaufkaufstellen konnten vom Beschuldigten getätigte Verkäufe rekonstruiert und teilweise noch vorhandene Gegenstände sichergestellt und den rechtmäßigen Eigentümern übergeben werden. Hinsichtlich der Einbruchsdiebstähle in Einfamilienhäuser und Villen sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen, da bisher nicht alle Gegenstände zugeordnet werden konnten. Seit September 2019 befindet sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft. (JN)

