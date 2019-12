Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingebrochen

Erfurt (ots)

Diebe brachen in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in eine Datsche in der Kleingartenlage "Neue Zeit" in Sömmerda ein. Sie hebelten zwei Türen auf und stahlen einen Flachbildfernseher. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 EUR. (JS)

