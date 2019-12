Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher überrascht

Erfurt (ots)

Ein Unbekannter brach am Mittwochmorgen in ein Lokal im Stadtzentrum ein. Er hatte gerade mehrere Schränke durchwühlt und versucht einen Zigarettenautomaten zu knacken, als eine Zeugin das Lokal betrat und ihn dabei erwischte. Noch ehe die Frau richtig reagieren konnte, ergriff der Einbrecher die Flucht. Beschrieben wurde er wie folgt: ca. 25 Jahre, dünn, ca. 180 cm groß und dunkel bekleidet mit Kapuze. Er trug einen Rucksack. An Beute gelangte er offenbar nicht, hinterließ allerdings Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. (CD)

