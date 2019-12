Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch scheiterte

Erfurt (ots)

Einbrecher scheiterten in der Nacht zum Mittwoch an der Tür zu einem Büro in der Löbervorstadt. Sie versuchten die Tür aufzuhebeln, bekamen sie aber nicht geöffnet. Trotz alledem kam es an der Tür zum Sachschaden von 400 Euro. (CD)

