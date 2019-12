Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugin gesucht - Beobachtung zu Verkehrsunfall mit gelben Kleinwagen

Erfurt (ots)

Am Mittwoch, 11.12.2019 gegen 12:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Blumenstraße/Bergstraße auf dem Parkplatz der dortigen Apotheke. Beteiligt war hier ein 67-jähriger Mann, der mit seinem gelben Kleinwagen gegen die Hausmauer fuhr. Der Mann stand dabei unter dem Einfluss von Alkohol. Es wurde bekannt, dass dieser Vorfall durch eine weibliche Person beobachtet werden konnte. Diese unbekannte Zeugin begab sich in die dortige Apotheke und meldete den Vorfall an das Apothekenpersonal. Die Frau entfernte sich jedoch vor dem Eintreffen der Polizei und konnte somit nicht zum Sachverhalt befragt werden. (MK)

