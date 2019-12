Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Smartphones bei Einbruch gestohlen

Erfurt (ots)

Am Montag gelangten unbekannte Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus am Juri-Gagarin-Ring. Der Einbruch muss in den frühen Morgenstunden passiert sein. Die Einbrecher stahlen sieben Smartphones und zwei Smartwatches im Gesamtwert von fast 3.000 Euro aus den Vitrinen eines Geschäfts. Weiterhin versuchten die Täter noch Türen zu anderen Firmen aufzubrechen, scheiterten aber daran. Der Schaden kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell