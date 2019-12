Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl eines roten Mazda CX 5

Erfurt (ots)

Erneut haben es Diebe in Erfurt auf einen Mazda CX 5 abgesehen. Die 23-jährige Besitzerin hatte ihren roten Mazda mit Erfurter Kennzeichen am Dienstag in der Andreasstraße abgestellt. Einen Tag später musste sie den Diebstahl ihres Wagens feststellen. Die Fahndung nach dem Auto wurde eingeleitet. (CD)

