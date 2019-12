Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Grüner VW Lupo nach Diebstahl wieder da

Erfurt (ots)

Ein in Fahndung stehender VW Lupo konnte heute Vormittag von der Polizei in Erfurt sichergestellt werden. Das Auto gehörte einer jungen Frau aus Niedersachsen. Sie hatte den Diebstahl gestern angezeigt, da ihr das Auto in der Nacht im Bereich der Elbestraße gestohlen wurde. Sie fand frühmorgens anstelle ihres Autos nur Glasbruchstücke ihrer Autoscheibe und ein Brecheisen vor. Heute fiel einem Zeugen das Auto mit eingeschlagener Scheibe im Stadtgebiet auf. Die Polizei stellte schließlich fest, dass es sich um den gestohlenen Wagen handelte. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell