Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Autohaus

Erfurt (ots)

In Erfurt-Gispersleben sind Unbekannte am Dienstag in ein Autohaus eingebrochen. Die Polizei wurde gegen 04:30 Uhr zum Tatort gerufen, nachdem dort der Einbruchalarm auslöste. Die Polizisten umstellten das Gebäude und suchten den umliegenden Bereich ab. Inzwischen hatten die Einbrecher allerdings das Weite gesucht. Die Täter hatten ein Fenster zum Verkaufsraum aufgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge stahlen die Einbrecher mehrere Autoschlüssel und Werbeartikel. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell