Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher suchten nach Geld

Erfurt (ots)

Offensichtlich waren Einbrecher auf der Suche nach Bargeld, als sie in der Nacht zum Dienstag in eine Lokalität am Erfurter Wiesenhügel einbrachen. Sie kletterten durch ein Fenster und brachen zwei Spielautomaten und eine Registrierkasse auf. Hierbei gelangten die Täter an über 1.500 Euro Bargeld. Der Einbruch wurde von einer Zeugin festgestellt, die frühmorgens das Fenster offen stehen sah. Als sie einen Blick durch das Fenster warf, bot sich ihr ein Bild der Verwüstung, so dass sich ihre Vermutung eines Einbruchs bestätigte. Die Kripo nahm die Untersuchungen am Tatort auf und ermittelt nun. (CD)

