Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomatendiebstahl

Sömmerda (ots)

In einem Gebäude in der Lucas-Cranach-Straße fiel am Montagvormittag der Diebstahl eines Zigarettenautomaten auf. Die Täter gelangten vermutlich Sonntagnacht unbemerkt in das Haus und trugen den kompletten Automaten mit dem Inhalt von Tabakwaren im Wert von ca. 1.100 Euro weg. Der Wert des Automaten wird auf ca. 4.400 Euro geschätzt. Wer hat möglicherweise etwas Verdächtiges gesehen und kann Hinweise geben? Die Polizeiinspektion Sömmerda nimmt Hinweise unter Tel. 03634/ 336-0 entgegen. (CD)

