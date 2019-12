Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Parkscheinautomat nun ganz weg

Sömmerda (ots)

Wie in der Pressemitteilung vom 09.12.2019 berichtet wurde, hatten Unbekannte am vergangenen Wochenende in Sömmerda einen Parkscheinautomaten aufgebrochen. Als sich am Montag ein Mitarbeiter der Stadt den Schaden genauer anschauen wollte, musste er feststellen, dass der Parkscheinautomat nicht mehr da stand. Diebe hatten den ca. 3.500 Euro wertvollen Automaten entwendet. Die Täter erlangten obendrein über 150 Euro Bargeld. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0. (CD)

