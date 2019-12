Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gegen Baum gefahren

Erfurt (ots)

Ein Reh sorgte am Montagabend in der Nähe vom Moskauer Platz für einen Verkehrsunfall. Das Reh war auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters plötzlich vor einem Kleintransporter über die Straße gelaufen, so dass der 20-jährige Fahrzeugführer versuchte auszuweichen. Das Ausweichmanöver endete vor einem Baum. Der Kleintransporter wurde dabei beschädigt, verletzt wurde zum Glück aber niemand. (CD)

