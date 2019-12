Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Audi gestohlen

Erfurt (ots)

In Ilversgehofen verschwand am vergangenen Wochenende ein grauer Audi A4 Avant von einem Parkplatz. Das Auto war erst vier Jahre alt. In dem Wagen befanden sich noch ein Tablet iPad und ein Laptop im Wert von 900 Euro. Zu dem Diebstahl muss es am Samstag tagsüber gekommen sein. An dem Auto befanden sich Kennzeichen aus dem Vogtlandkreis, die mit V begannen. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Nord, unter Tel. 0361/ 7840-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 308671 entgegen. (CD)

