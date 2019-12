Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Widerstand geleistet

Erfurt (ots)

Über Notruf erreichte die Polizei am Montagmittag der Notruf eines besorgten Zeugen, der mitteilte, dass ein Fußgänger am Papiermühlenweg torkelnd und schreiend mitten auf der Straße lief. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte den Mann wenig später auf dem Parkplatz eines Supermarktes feststellen. Er lief mit einem Baseballschläger und vollen Bierflaschen in den Händen in drohender Haltung auf die Polizisten zu. Nachdem die Beamten ihn aufforderten den Baseballschläger fallen zu lassen, leistete der Mann Folge. Er wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Hierbei leistete der 31-Jährige heftigen Widerstand und trat auf einen der Polizisten ein, der dabei leicht verletzt wurde. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (CD)

