Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungebetener Gast

Erfurt (ots)

Eine böse Überraschung erlebte gestern Morgen ein 64-Jähriger in der Andreasvorstadt. Der Mann musste feststellen, dass über Nacht Diebe in seine Wohnung eingebrochen sind. Während er schlief, hebelten Unbekannte seine Wohnungstür auf und bedienten sich an seiner Geldbörse. Die Unbekannten stahlen über 150 EUR Bargeld sowie ein verpacktes Geschenk. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell