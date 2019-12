Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Parkscheinautomaten geknackt

Sömmerda (ots)

Bargeld in noch unbekannter Menge erlangten Unbekannte beim Aufbruch eines Parkscheinautomaten in der Adolf-Barth-Straße in Sömmerda. Die Täter brachen über das Wochenende den Automaten auf und richteten dabei 150 Euro Sachschaden an. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda, unter Tel. 03634/ 336-0 entgegen. (CD)

