Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgänger sorgte für Verwirrung

Erfurt (ots)

Für Verwirrung einiger Autofahrer sorgte ein Fußgänger am Sonntagmittag. Der Fußgänger lief taumelnd und in aggressiver Haltung auf der Fahrbahn der Heinrichstraße. Viele Autofahrer mussten dem Mann hupend ausweichen und eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Unfall zu verhindern. Bevor es zu einem solchen kam, rief ein beherzter Zeuge über Notruf bei der Polizei an. Die Beamten waren innerhalb weniger Minuten vor Ort und stellten den 37-jährigen Mann fest. Ihre Vermutung bestätigte sich, als sie den Drogenvortest vornahmen. Der Test zeigte positive Werte an. Ein Rettungswagen brachte den Mann vorsorglich in die Klinik. (CD)

