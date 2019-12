Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Festgehalten

Erfurt (ots)

Ein Passant wurde am Freitagabend Zeuge einer Sachbeschädigung. Er war zu Fuß in der Blücherstraße unterwegs, als er dort eine Personengruppe sah, die von parkenden Autos die Seitenspiegel beschädigte. Er lief den Jugendlichen nach und stellte diese zur Rede. Die ca. fünfköpfige Gruppe suchte Zuflucht in einer Bankfiliale. Der Zeuge ließ aber nicht locker und folgte ihnen. Er konnte einen der Täter festhalten, bis die Polizei vor Ort war. Gegen den 18-Jährigen wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Insgesamt gingen an vier Autos die Außenspiegel zu Bruch, so dass es zu einem Sachschaden von ca. 1.000 Euro kam. (CD)

