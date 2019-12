Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Atelier

Erfurt (ots)

Diebe machten sich am Sonntag in einem Atelier in der Erfurter Innenstadt zu schaffen. Die ungebetenen Gäste hebelten eine Tür zur Werkstatt auf und richteten erheblichen Schaden an. Aus dem Studio ließen sie neben diversen Werkzeugen auch Blattgold mitgehen. Der Wert der Beute beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf knapp 3500 EUR. (JS)

