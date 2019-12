Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Am Nikolaustag festgenommen

Erfurt (ots)

Am Freitagabend erschien ein 31-jähriger Mann beim Inspektionsdienst Nord, um ein gerichtliches "Problem" zu klären. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Folglich wurde er festgenommen und in einer Gewahrsamszelle untergebracht. Ein Richter entschied am nächsten Morgen, den Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug zu setzen. (ER)

