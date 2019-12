Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Anzeigen für Autofahrer

Sömmerda (ots)

Beamte der PI Sömmerda bemerkten bei ihrer Streifenfahrt am Samstagabend auf der B4 einen nicht zugelassenen Pkw Audi welcher in Richtung Greußen unterwegs war. Das Fahrzeug konnte in der Ortslage Greußen angehalten und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der männliche Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und das Fahrzeug bereits stillgelegt war. Außerdem stand der Mann unter Cannabis- und Crystaleinfluss, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Außerdem wurden in seinem Fahrzeug illegale Böller aus dem Ausland festgstellt, welche eingezogen wurden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und entsprechende Anzeigen gefertigt. (FR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell