Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auffahrunfall mit Verletztem

Landkreis Sömmerda (ots)

Zu einem Auffahrunfall ist es am Donnerstag auf der Bundesstraße 176 zwischen Frohndorf und Sömmerda gekommen. Eine Autofahrerin hatte am Nachmittag an einer Ampelkreuzung anhalten müssen. Ein 26-jähriger VW Polo-Fahrer bemerkte das Anhalten zu spät und fuhr auf das Auto auf. Hierbei wurde die Fahrerin leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt ca. 600 Euro. (CD)

