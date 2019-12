Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fehlende Autokennzeichen

Landkreis Sömmerda (ots)

Keine Kennzeichen hatte ein Autofahrer an seinem Wagen angebracht, als er am Donnerstag von Polizeibeamten bei einer Streifenfahrt festgestellt wurde. Sie folgten dem Fahrer bis zu seiner Garage im Landkreis Sömmerda. Dort angekommen stellten die Beamten in der Garage eine Waffe fest. Diese wurde sichergestellt. Ermittlungen müssen nun zeigen, ob ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorliegt. (CD)

