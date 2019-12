Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Knapp dem Gefängnis entgangen

Erfurt (ots)

Großes Glück hatte ein 28-jähriger Mann, dem in letzter Sekunde der Aufenthalt hinter Gittern erspart blieb. Polizeibeamte hatten den Mann am Donnerstagabend in seiner Wohnung festgenommen, da gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kassel wegen fahrlässiger Körperverletzung vorlag. Da der Mann die Strafe in Höhe von 250 Euro nicht aufbringen konnte, sollte er in ein Thüringer Gefängnis gebracht werden. Gerade erst an den Gefängnistoren angekommen, erklärte sich ein Bekannter bereit die Strafe zu bezahlen. Somit blieb dem Mann ein knapper Monat Gefängnisaufenthalt erspart und er konnte wieder auf freien Fuß gesetzt werden. (CD)

