Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Langfinger täuschte durch Ablenkungsmanöver

Erfurt (ots)

Durch einen einfachen Trick hat es ein Langfinger am Donnerstag geschafft, einem Ladenbesitzer das Handy zu stehlen. Der unbekannte junge Mann betrat am späten Nachmittag das Geschäft in der Krämpfervorstadt und sprach den Verkäufer auf Englisch an. Auf dem Ladentisch lag ein Handy, welches der Unbekannte während des Gesprächs mit Papier abdeckte. Nach einem kurzen Gespräch nahm der Unbekannte das Blatt Papier samt dem Handy mit und verließ das Geschäft in unbekannte Richtung. Der Täter war laut der Beschreibung des Geschädigten dunkelhäutig, ca. 25 Jahre, schlank, ca. 175 cm groß, hatte kurze schwarze Haar und die Seiten rasiert. Er trug Vollbart und war mit einer schwarzen Hose und schwarzen abgesteppten Kunststoffjacke bekleidet. Hinweise zu den Täter nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd (0361/ 7443-0) unter der Vorgangsnummer 306143 entgegen. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell