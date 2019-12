Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kerzenleuchter gestohlen

Erfurt (ots)

Nützlich müssen für einen Einbrecher zwei Tischkerzenhalter gewesen sein, die er bei einem Einbruch mitgehen ließ. Der Unbekannte verschaffte sich am Donnerstagmorgen, gegen 4:30 Uhr, den Zutritt durch das Fenster eines Restaurants in der Erfurter Altstadt. Er richtete große Unordnung beim Durchwühlen der Schränke und Schubladen an. Letztlich nahm der Einbrecher von einem Tisch zwei Tischkerzenhalter im Gesamtwert von 140 Euro mit. (CD)

