Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mann wütete und beschädigte Auto

Erfurt (ots)

Den Notruf wählte der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in der vergangenen Nacht in Erfurt. Er traf in der Spittelgartenstraße auf einen betrunkenen Mann, der in seiner Aggression Schilder umgeworfen hatte. Eines davon fiel gegen ein parkendes Auto, wobei die Stoßstange des Wagens beschädigt wurde. Die Polizeibeamten kamen vor Ort und nahmen den 49-Jährigen Randalierer fest. Der Mann hatte Alkohol getrunken und stand unter dem Einfluss von Drogen. Er musste die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. (CD)

